Суд обязал ФИФА раскрыть данные продавцов билетов на ЧМ
Немецкий суд обязал ФИФА раскрывать данные коммерческих продавцов билетов на чемпионат мира после иска онлайн-сервиса перепродажи билетов Ticombo, пишет The Guardian.
Компания обвинила ФИФА в недостаточной прозрачности работы вторичного рынка билетов и заявила, что организация позволяет коммерческим продавцам скрывать свой статус и перепродавать билеты по значительно завышенным ценам. Ticombo также утверждает, что платформа ФИФА использует денежные манипуляции при продаже билетов, включая резкое повышение цены на этапе оформления заказа, ограниченное время покупки и автоматический выбор самых дорогих мест.
На фоне высокого спроса стоимость билетов на вторичном рынке выросла до десятков тысяч фунтов стерлингов. При этом ФИФА получает комиссию в размере 15% как с продавца, так и с покупателя при каждой перепродаже.
Ранее претензии к системе продажи билетов ФИФА появились и в США, пишет The Guardian. Генеральные прокуроры Нью-Йорка и Нью-Джерси начали проверку после жалоб болельщиков, заявивших, что их ввели в заблуждение относительно расположения мест на стадионе MetLife, где пройдет финал чемпионата мира.
В Ticombo также призвали ФИФА изменить подход к продаже билетов перед чемпионатом мира 2030 г.