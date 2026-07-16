Аргентина обыграла Англию и вышла в финал ЧМ
Сборная Англии по футболу проиграла аргентинцам со счетом 1:2 на матче Чемпионата мира по футболу в Атланте.
Аргентина второй раз подряд вышла в финал чемпионата.
Аргентинская команда проигрывала 0:1 вплоть до 85-й минуты матча, когда Энцо Фернандес забил мяч в ворота англичан. Второй гол забросил Лаутаро Мартинес. Автором голевых передач у Аргентины стал Лионель Месси.
В финале Аргентина сыграет с Испанией, которая 15 июля победила Францию в полуфинале со счетом 2:0.
ФИФА подтвердила даты заключительных игр турнира. Встреча за третье место пройдет 18 июля в Майами. Финальный матч чемпионата мира состоится 19 июля в Нью-Йорке.