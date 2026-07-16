Песков: не все конфликты можно решить сделкой

15 июля президент США Дональд Трамп заявил Fox News, что Россия готова в ближайшее время заключить соглашение по урегулированию конфликта на Украине. В ходе интервью он также выразил уверенность, что украинский конфликт может завершиться до окончания его президентского срока. 10 июля помощник российского лидера Николай Патрушев заявил, что Трамп и США действительно хотят урегулировать вопрос по Украине. По его словам, в Европе никоим образом не хотят договориться.