Песков: не все конфликты можно решить сделкой
Каждый конфликт уникален по своей сути и по набору деталей, которые приходится решать во время процесса урегулирования. Многие конфликты очень сложны по своей структуре и фактически решить их в виде сделки, как это принято говорить в США, невозможно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.
Представителя Кремля спросили, считают ли в Москве провал мирного процесса на Востоке предупреждением, что США не очень надежны как посредники и что в нынешних условиях не имеет смысла с кем-то договариваться.
«Это длительный, сложный, комплексный процесс урегулирования. Это единственное, что может помочь в урегулировании. Поэтому проводить параллели неуместно», – сказал Песков.
15 июля президент США Дональд Трамп заявил Fox News, что Россия готова в ближайшее время заключить соглашение по урегулированию конфликта на Украине. В ходе интервью он также выразил уверенность, что украинский конфликт может завершиться до окончания его президентского срока. 10 июля помощник российского лидера Николай Патрушев заявил, что Трамп и США действительно хотят урегулировать вопрос по Украине. По его словам, в Европе никоим образом не хотят договориться.
23 июня Путин на совещании с членами правительства заявил, что Москва готова к мирным переговорам с Киевом на основе стамбульских договоренностей, которые ранее были парафированы Украиной, а также с учетом модальностей, обсуждавшихся в Анкоридже, и «реалий на земле».