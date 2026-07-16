Захарова назвала классикой западной цензуры удаление Max из Google Play
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отнесла удаление мессенджера Max из Google Play к проявлению классической западной цензуры. Так она прокомментировала ситуацию «Известиям».
«Классика цензуры Запада», – заявила Захарова.
16 июля приложения Max и VK стали недоступны для скачивания посредством Google Play. Ранее установленные сервисы работают без ограничений, а получать обновления можно через альтернативные магазины приложений. На фоне новостей акции VK на Московской бирже упали более чем на 7%.
25 июня Apple без предварительного уведомления удалила приложения VK. 3 июня из App Store исчезло приложение Max. 4 июня глава Минцифры Максут Шадаев заявил на ПМЭФ-2026, что после удаления Max из App Store более 20 млн пользователей лишились удобного доступа к сервису.