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Захарова назвала классикой западной цензуры удаление Max из Google Play

Ведомости

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отнесла удаление мессенджера Max из Google Play к проявлению классической западной цензуры. Так она прокомментировала ситуацию «Известиям».

«Классика цензуры Запада», – заявила Захарова.

16 июля приложения Max и VK стали недоступны для скачивания посредством Google Play. Ранее установленные сервисы работают без ограничений, а получать обновления можно через альтернативные магазины приложений. На фоне новостей акции VK на Московской бирже упали более чем на 7%.

25 июня Apple без предварительного уведомления удалила приложения VK. 3 июня из App Store исчезло приложение Max. 4 июня глава Минцифры Максут Шадаев заявил на ПМЭФ-2026, что после удаления Max из App Store более 20 млн пользователей лишились удобного доступа к сервису.

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