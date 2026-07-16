Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.11,582+1,24%LIFE1,165-4,9%CHKZ15 100+0,67%IMOEX2 055,86-2,65%RTSI830,73-2,66%RGBI111,16-0,95%RGBITR743,98-0,89%
Главная / Технологии /

Что известно об удалении Max и VK из Google Play

Сами сервисы продолжают работать, а их обновления доступны через альтернативные магазины
Елена Вострикова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Приложения Max и VK стали недоступны для скачивания через магазин Google Play. При этом уже установленные сервисы продолжают работать без ограничений, а обновления можно получать через альтернативные магазины приложений. На фоне новостей акции VK на Московской бирже снизились более чем на 7%. «Ведомости» собрали главное о произошедшем.

Приложения исчезли из Google Play

VK сообщила, что приложения VK и мессенджера Max больше недоступны для установки через Google Play. При попытке найти их в каталоге пользователи видят сообщение: «Приложение недоступно».

В компании подчеркнули, что уже установленные приложения продолжают работать в штатном режиме и без каких-либо ограничений.

Где теперь можно скачать и обновить приложения

Пользователи Android по-прежнему получают push-уведомления о сообщениях, звонках и других событиях в Max и сервисах VK.

Обновить приложения можно через сервисное уведомление о новой версии либо воспользовавшись альтернативными магазинами приложений. VK сообщила, что оба приложения остаются доступными для установки через RuStore, Huawei AppGallery, Samsung Galaxy Store, Xiaomi GetApps и другие.

VK рекомендует перейти на новый домен

Компания призвала пользователей использовать домен vk.ru вместо vk.com. На компьютерах адресная строка обычно находится сверху, а на телефонах может быть сверху или снизу в зависимости от браузера.

По данным VK, новый адрес работает стабильнее и открывается быстрее. При этом смена домена не влияет на функциональность сервиса – интерфейс, возможности и приложения остаются прежними, изменения касаются только технической инфраструктуры.

Как отреагировал рынок

На фоне сообщений об удалении приложений из Google Play акции VK заметно снизились.

По состоянию на 13:37 мск бумаги компании торговались по 130 руб., что на 7,28% ниже уровня закрытия предыдущей сессии. В ходе торгов котировки опускались до дневного минимума в 129,20 руб. При этом 15 июля акции VK закрылись на отметке 144,55 руб.

Акции VK упали на 7% после удаления приложений из Google Play

Инвестиции / Эмитенты

До этого VK и Max удалили из App Store

Это уже не первое удаление приложений. До этого ограничения коснулись магазина App Store.

25 июня Apple без предварительного уведомления удалила приложения VK. В российской компании тогда заявили, что они считают действия американской корпорации ограничением доступа российских пользователей к популярным цифровым сервисам.

3 июня из App Store исчезло приложение Max. Разработчики предупреждали, что после удаления владельцы iPhone и iPad перестанут получать push-уведомления, хотя обмен сообщениями сохранится. 4 июня глава Минцифры Максут Шадаев заявил на ПМЭФ-2026, что после удаления Max из App Store более 20 млн пользователей лишились удобного доступа к сервису.

Санкции ЕС

13 Евросоюз впервые включил в санкционный список саму компанию VK, а также юридическое лицо Max. Всего в новый пакет ограничений вошли 11 физических лиц и пять компаний. Санкции объяснили якобы ситуацией с правами человека. До этого сам холдинг VK не находился под западными санкциями, однако с 2022 г. персональные ограничения США, ЕС и Великобритании действуют в отношении гендиректора компании Владимира Кириенко.

Mail.ru, «Одноклассники» и «Дзен» также пропали из Google Play

Помимо VK и Max, из Google Play исчезли и другие российские сервисы. При попытке найти Mail.ru, «Одноклассники» и «Дзен» пользователи также видят сообщение «Приложение недоступно».

Всего в магазине приложений перестали отображаться не менее 15 сервисов:

  • «ВКонтакте»;

  • «Почта Mail»;

  • «Облако Mail»;

  • «Дзен»;

  • «Одноклассники»;

  • «VK Музыка»;

  • «VK Мессенджер» и «VK Звонки»;

  • «VK Видео» и «VK Видео Live»;

  • «VK Знакомства»;

  • VK Admin;

  • VK Play;

  • VK Teams;

  • «VK Почта»;

  • «Маруся»;

  • «Юла».

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её