Что известно об удалении Max и VK из Google Play

Приложения Max и VK стали недоступны для скачивания через магазин Google Play. При этом уже установленные сервисы продолжают работать без ограничений, а обновления можно получать через альтернативные магазины приложений. На фоне новостей акции VK на Московской бирже снизились более чем на 7%. «Ведомости» собрали главное о произошедшем.