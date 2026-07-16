Что известно об удалении Max и VK из Google Play

Что известно об удалении Max и VK из Google PlayСами сервисы продолжают работать, а их обновления доступны через альтернативные магазины
Приложения Max и VK стали недоступны для скачивания через магазин Google Play. При этом уже установленные сервисы продолжают работать без ограничений, а обновления можно получать через альтернативные магазины приложений. На фоне новостей акции VK на Московской бирже снизились более чем на 7%. «Ведомости» собрали главное о произошедшем.
Приложения исчезли из Google Play
VK сообщила, что приложения VK и мессенджера Max больше недоступны для установки через Google Play. При попытке найти их в каталоге пользователи видят сообщение: «Приложение недоступно».
В компании подчеркнули, что уже установленные приложения продолжают работать в штатном режиме и без каких-либо ограничений.
Где теперь можно скачать и обновить приложения
Пользователи Android по-прежнему получают push-уведомления о сообщениях, звонках и других событиях в Max и сервисах VK.
VK рекомендует перейти на новый домен
Компания призвала пользователей использовать домен vk.ru вместо vk.com. На компьютерах адресная строка обычно находится сверху, а на телефонах может быть сверху или снизу в зависимости от браузера.
По данным VK, новый адрес работает стабильнее и открывается быстрее. При этом смена домена не влияет на функциональность сервиса – интерфейс, возможности и приложения остаются прежними, изменения касаются только технической инфраструктуры.
Как отреагировал рынок
На фоне сообщений об удалении приложений из Google Play акции VK заметно снизились.
По состоянию на 13:37 мск бумаги компании торговались по 130 руб., что на 7,28% ниже уровня закрытия предыдущей сессии. В ходе торгов котировки опускались до дневного минимума в 129,20 руб. При этом 15 июля акции VK закрылись на отметке 144,55 руб.
До этого VK и Max удалили из App Store
Это уже не первое удаление приложений. До этого ограничения коснулись магазина App Store.
25 июня Apple без предварительного уведомления удалила приложения VK. В российской компании тогда заявили, что они считают действия американской корпорации ограничением доступа российских пользователей к популярным цифровым сервисам.
3 июня из App Store исчезло приложение Max. Разработчики предупреждали, что после удаления владельцы iPhone и iPad перестанут получать push-уведомления, хотя обмен сообщениями сохранится. 4 июня глава Минцифры Максут Шадаев заявил на ПМЭФ-2026, что после удаления Max из App Store более 20 млн пользователей лишились удобного доступа к сервису.
Санкции ЕС
Mail.ru, «Одноклассники» и «Дзен» также пропали из Google Play
Помимо VK и Max, из Google Play исчезли и другие российские сервисы. При попытке найти Mail.ru, «Одноклассники» и «Дзен» пользователи также видят сообщение «Приложение недоступно».
Всего в магазине приложений перестали отображаться не менее 15 сервисов:
«ВКонтакте»;
«Почта Mail»;
«Облако Mail»;
«Дзен»;
«Одноклассники»;
«VK Музыка»;
«VK Мессенджер» и «VK Звонки»;
«VK Видео» и «VK Видео Live»;
«VK Знакомства»;
VK Admin;
VK Play;
VK Teams;
«VK Почта»;
«Маруся»;
«Юла».