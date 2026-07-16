Великобритания выделит Украине €300 млн на закупку истребителей Gripen

22 июня Стармер подтвердил, что уходит в отставку. Он добавил, что каждое его решение было направлено на то, «чтобы поставить на первое место страну». Именно поэтому он подает в отставку с поста лидера Лейбористской партии, объяснил политик. Газета The Guardian писала, что работа Стармера и его ближайшего окружения над черновиками речи об отставке началась 20 июня. 28 июня The Observer со ссылкой на источники сообщала, что Стармер может претендовать на пост генерального секретаря НАТО после завершения своих полномочий во главе британского правительства.