Великобритания выделит Украине €300 млн на закупку истребителей Gripen
Великобритания предоставит Украине 300 млн евро на закупку 16 многоцелевых истребителей Gripen E. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер, сообщает Sky News.
По данным канцелярии британского премьер-министра, эти самолеты должны усилить возможности Украины по защите своего воздушного пространства. В британском правительстве также заявили, что производство самолетов в рамках международной программы Gripen обеспечит около 5000 высококвалифицированных рабочих мест более чем в 50 британских компаниях, участвующих в цепочке поставок.
Выступая вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским, Стармер подчеркнул, что новое финансирование является подтверждением неизменной поддержки Украины со стороны Великобритании. Он также отметил, что, несмотря на предстоящий уход с поста главы правительства, намерен продолжать поддерживать Украину.
Кроме того, британский премьер заявил, что, по его оценке, «смена динамики» в конфликте уже происходит и что Украина сейчас «находится в самом сильном положении» с начала конфликта.
22 июня Стармер подтвердил, что уходит в отставку. Он добавил, что каждое его решение было направлено на то, «чтобы поставить на первое место страну». Именно поэтому он подает в отставку с поста лидера Лейбористской партии, объяснил политик. Газета The Guardian писала, что работа Стармера и его ближайшего окружения над черновиками речи об отставке началась 20 июня. 28 июня The Observer со ссылкой на источники сообщала, что Стармер может претендовать на пост генерального секретаря НАТО после завершения своих полномочий во главе британского правительства.