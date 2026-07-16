КСИР назвал недвижимость Трампа на Ближнем Востоке законной целью
Недвижимость президента США Дональда Трампа в странах Ближнего Востока рассматривается Ираном как законная цель для ударов. Об этом говорится в сообщении Корпуса стражей исламской революции (КСИР), опубликованном в Telegram-канале.
В публикации упоминаются принадлежащие Трампу объекты в ОАЭ и Саудовской Аравии, в том числе Trump International Hotel & Tower в Дубае, Trump Plaza в Джидде и Trump Tower в Эр-Рияде.
Очередной виток эскалации на Ближнем Востоке начался 8 июля после ударов США по территории Ирана. Вашингтон объяснил их подозрениями в причастности Тегерана к атакам на суда в Ормузском проливе. С тех пор стороны продолжают обмениваться ударами.
15 июля председатель парламента Ирана и руководитель иранской переговорной группы на переговорах с США Мохаммад-Багер Галибаф заявил, что Тегеран не видит смысла придерживаться условий меморандума, если американская сторона их не выполняет.
В тот же день Трамп сказал, что удары США по Ирану будут продолжаться до тех пор, пока он не скажет «хватит». По его словам, вооруженные силы Ирана после серии американских атак «ослабли до очень низкого уровня».