Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.11,57+1,13%BISVP9,56-0,1%ARSA5,65-1,74%IMOEX2 031,38-3,81%RTSI817,09-4,26%RGBI111,2-0,92%RGBITR744,22-0,86%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

КСИР назвал недвижимость Трампа на Ближнем Востоке законной целью

Ведомости

Недвижимость президента США Дональда Трампа в странах Ближнего Востока рассматривается Ираном как законная цель для ударов. Об этом говорится в сообщении Корпуса стражей исламской революции (КСИР), опубликованном в Telegram-канале.

В публикации упоминаются принадлежащие Трампу объекты в ОАЭ и Саудовской Аравии, в том числе Trump International Hotel & Tower в Дубае, Trump Plaza в Джидде и Trump Tower в Эр-Рияде.

Очередной виток эскалации на Ближнем Востоке начался 8 июля после ударов США по территории Ирана. Вашингтон объяснил их подозрениями в причастности Тегерана к атакам на суда в Ормузском проливе. С тех пор стороны продолжают обмениваться ударами.

15 июля председатель парламента Ирана и руководитель иранской переговорной группы на переговорах с США Мохаммад-Багер Галибаф заявил, что Тегеран не видит смысла придерживаться условий меморандума, если американская сторона их не выполняет.

В тот же день Трамп сказал, что удары США по Ирану будут продолжаться до тех пор, пока он не скажет «хватит». По его словам, вооруженные силы Ирана после серии американских атак «ослабли до очень низкого уровня».

Читайте также:Песков: Россия продолжает контакты с Ираном по обстановке на Ближнем Востоке
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте