Песков: Россия продолжает контакты с Ираном по обстановке на Ближнем Востоке

Ночью 15 июля Центральное командование ВС США (CENTCOM) объявило о начале второй волны ударов по Ирану, целью которой стали объекты, связанные с возможностью Тегерана «угрожать судоходству в Ормузском проливе». В CENTCOM заявили, что удары направлены на дальнейшее снижение возможностей Ирана атаковать коммерческие суда, проходящие через Ормузский пролив. В то же время иранский телеканал Press TV передавал, что взрывы слышны в районе южного портового города Бендер-Аббас, американской авиабазы Шейх-Иса в Бахрейне и в четырех районах города Ахваз на юго-западе Ирана.