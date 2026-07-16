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Главная / Политика /

Песков: Россия продолжает контакты с Ираном по обстановке на Ближнем Востоке

Ведомости

Россия продолжает контакты с Ираном по теме обстановки на Ближнем Востоке. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

При этом он уточнил, что запросов на телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным с иранской стороны не поступало. Песков отметил, что Москва вместе с другими странами региона и мира констатируют очередной виток дестабилизации обстановки в зоне Персидского залива.

«Это все чревато продолжающимися негативными последствиями для мировой экономики, что не может не вызывать опасения и сожаление», – подчеркнул представитель Кремля.

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Политика / Международные новости

Ночью 15 июля Центральное командование ВС США (CENTCOM) объявило о начале второй волны ударов по Ирану, целью которой стали объекты, связанные с возможностью Тегерана «угрожать судоходству в Ормузском проливе». В CENTCOM заявили, что удары направлены на дальнейшее снижение возможностей Ирана атаковать коммерческие суда, проходящие через Ормузский пролив. В то же время иранский телеканал Press TV передавал, что взрывы слышны в районе южного портового города Бендер-Аббас, американской авиабазы Шейх-Иса в Бахрейне и в четырех районах города Ахваз на юго-западе Ирана.

Число погибших в Иране в результате новых ударов США 15 июля выросло до 35. Среди погибших две женщины и подросток. Число пострадавших увеличилось до 300.

Президент США Дональд Трамп отмечал, что американские атаки на Иран будут продолжаться до тех пор, пока он не скажет «хватит». По словам Трампа, вооруженные силы Ирана «ослабли до очень низкого уровня» после неоднократных ударов США.

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