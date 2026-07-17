Россельхознадзор заподозрил ввоз армянских цветов через Иран
Россия попросила Иран приостановить сертификацию цветов для экспорта. Обращение направил Россельхознадзор.
«В фитосанитарных сертификатах в качестве места происхождения продукции указан Иран. При этом по внешним характеристикам продукции и особенностям упаковки она идентична той, что прежде ввозилась из Армении», – говорится в сообщении.
Сейчас на ввоз армянских цветов в РФ наложено ограничение. Россельхознадзор обратил внимание, что объем поставок из Ирана в 2026 г. значительно превысил показатели аналогичного периода прошлого года.
В конце мая Россельхознадзор ввел запрет на ввоз цветов из Армении, а также ограничил поставки свежих томатов, огурцов, зелени и клубники. Со 2 июня под ограничения попали вишня, виноград и живая рыба, предназначенные для экспорта в Россию. 3 июня ведомство распространило меры на яблоки, груши, баклажаны, картофель и сухофрукты.
Запреты совпали с политической напряженностью между Москвой и Ереваном, возникшей после проведения последним Европейского политического сообщества. На мероприятии президент Украины Владимир Зеленский пригрозил ударами по российской столице в День Победы. Кроме того, эскалация происходит из-за неоднозначной позиции Армении по участию в ЕАЭС и ОДКБ.
17 июня в Россельхознадзоре заявили, что ограничения на поставки ряда продовольственных товаров из Армении связаны с выявленными нарушениями и не имеют политической подоплеки.