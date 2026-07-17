На коллегии Минобороны обсудили модернизацию вооруженных сил

3 июля также сообщалось, что Белоусов проинспектировал силы Черноморского флота и заслушал доклады командования о текущей обстановке. Тогда министр назвал приоритетными задачами наращивание возможностей береговой системы обнаружения, а также развитие средств отражения воздушных атак и защиты военной и гражданской инфраструктуры.