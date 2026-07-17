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На коллегии Минобороны обсудили модернизацию вооруженных сил

Ведомости

В Министерстве обороны РФ прошло заседание коллегии под председательством главы ведомства Андрея Белоусова. Участники обсудили модернизацию Вооруженных сил, оснащение войск и обеспечение подразделений, задействованных в спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны.

Заместители министра представили Белоусову отчеты о работе за первое полугодие, а также планы, которые предстоит реализовать до конца 2026 г.

Особое внимание на заседании уделили модернизации Вооруженных сил, их обеспечению в зоне спецоперации, развитию войск беспилотных систем, противодействию средствам воздушного нападения, совершенствованию системы материально-технического обеспечения и бесперебойным поставкам современных образцов вооружения и техники.

Кроме того, участники коллегии обсудили вопросы совершенствования системы военного образования, медицинского обеспечения, модернизации строительного и имущественного комплексов, а также реализации мер соцподдержки военных и членов их семей.

3 июля также сообщалось, что Белоусов проинспектировал силы Черноморского флота и заслушал доклады командования о текущей обстановке. Тогда министр назвал приоритетными задачами наращивание возможностей береговой системы обнаружения, а также развитие средств отражения воздушных атак и защиты военной и гражданской инфраструктуры.

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