На коллегии Минобороны обсудили модернизацию вооруженных сил
В Министерстве обороны РФ прошло заседание коллегии под председательством главы ведомства Андрея Белоусова. Участники обсудили модернизацию Вооруженных сил, оснащение войск и обеспечение подразделений, задействованных в спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны.
Заместители министра представили Белоусову отчеты о работе за первое полугодие, а также планы, которые предстоит реализовать до конца 2026 г.
Особое внимание на заседании уделили модернизации Вооруженных сил, их обеспечению в зоне спецоперации, развитию войск беспилотных систем, противодействию средствам воздушного нападения, совершенствованию системы материально-технического обеспечения и бесперебойным поставкам современных образцов вооружения и техники.
Кроме того, участники коллегии обсудили вопросы совершенствования системы военного образования, медицинского обеспечения, модернизации строительного и имущественного комплексов, а также реализации мер соцподдержки военных и членов их семей.
3 июля также сообщалось, что Белоусов проинспектировал силы Черноморского флота и заслушал доклады командования о текущей обстановке. Тогда министр назвал приоритетными задачами наращивание возможностей береговой системы обнаружения, а также развитие средств отражения воздушных атак и защиты военной и гражданской инфраструктуры.