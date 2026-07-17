Захарова призвала ЕС ввести санкции против Украины и США
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала ввод санкций Европейского союза (ЕС) против России «за удары по Киеву». В своем Telegram-канале она указала, что по такому же принципу должны быть введены рестрикции против самой Украины за удары по российским городам и против США за обстрел Тегерана.
Дипломат напомнила, что вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали общежитие в Старобельске 22 мая, а также много лет наносили удары по российским школам, детским садам и больницам. Захарова отметила, что Киев неоднократно обстреливал территорию Запорожской АЭС, в результате чего 15 июля погиб главный инженер станции Александр Яковлев. По ее словам, санкции против Украины должны быть введены и «за пытки пленных», «за уничтожение журналистов», а также «за подрыв газопровода «Северный поток».
«Нет никаких сомнений, что и «за обстрел Тегерана» Евросоюз обязательно введет санкции, не так ли?» – написала официальный представитель МИД РФ.
Ранее стало известно, что Евросоюз впервые применил новый вид санкций, введя ограничения «за удары по Киеву» в отношении одного физического лица и пяти юрлиц, входящих в промышленную группу «АБС Электро».
До этого ЕС не применял санкции с такой формулировкой. При этом сами ограничительные меры остаются стандартными и предусматривают запрет на въезд в страны ЕС, а также заморозку активов на территории объединения.