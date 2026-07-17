Дипломат напомнила, что вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали общежитие в Старобельске 22 мая, а также много лет наносили удары по российским школам, детским садам и больницам. Захарова отметила, что Киев неоднократно обстреливал территорию Запорожской АЭС, в результате чего 15 июля погиб главный инженер станции Александр Яковлев. По ее словам, санкции против Украины должны быть введены и «за пытки пленных», «за уничтожение журналистов», а также «за подрыв газопровода «Северный поток».