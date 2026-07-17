Израиль намерен нарастить производство авиабомб для снижения зависимости от США
Израиль планирует начать массовое производство собственных авиабомб JDAM (Joint Direct Attack Munition) примерно через два года, чтобы сократить зависимость от поставок вооружений из США. Об этом сообщила газета The Jerusalem Post.
Речь идет о комплексах наведения, превращающих обычные авиабомбы в точные боеприпасы, способные работать в любых погодных условиях.
По данным издания, решение о расширении собственного производства боеприпасов было принято в конце 2024 г. На протяжении десятилетий Израиль в значительной степени полагался на американские поставки авиабомб в периоды военных кризисов. Процесс ускорился после того, как в мае 2024 г. администрация президента США Джо Байдена ввела частичное ограничение на поставки некоторых видов авиабомб Израилю на фоне разногласий вокруг операции ЦАХАЛ в Рафахе.
Изначально программа была направлена на увеличение производства обычных авиабомб внутри страны, однако позднее ее расширили до создания более современных высокоточных боеприпасов, включая JDAM. Израиль уже выпускает собственные системы модернизации обычных бомб, но текущие объемы производства пока не позволяют полностью отказаться от зарубежных поставок.
В январе 2025 г. министерство обороны Израиля подписало с компанией Elbit Systems два соглашения общей стоимостью около 1 млрд шекелей ($260 млн) для укрепления самостоятельности армии в сфере производства вооружений и необходимых материалов. Кроме того, ведомство заключило многолетний контракт на поставку авиационных боеприпасов производства Elbit Systems стоимостью около 570 млн шекелей ($189 млн).
14 июля министр транспорта Израиля Мири Регев сообщила, что Израиль отказался принять дополнительные американские самолеты-заправщики в аэропорту «Бен-Гурион» близ Тель-Авива. По ее словам, остальные воздушные судна разместят на базах ВВС Израиля.