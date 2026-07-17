Израиль намерен нарастить производство авиабомб для снижения зависимости от США

По данным издания, решение о расширении собственного производства боеприпасов было принято в конце 2024 г. На протяжении десятилетий Израиль в значительной степени полагался на американские поставки авиабомб в периоды военных кризисов. Процесс ускорился после того, как в мае 2024 г. администрация президента США Джо Байдена ввела частичное ограничение на поставки некоторых видов авиабомб Израилю на фоне разногласий вокруг операции ЦАХАЛ в Рафахе.