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В ОДКБ одобрили внедрение новых специальностей в систему подготовки военных

Ведомости

Министры обороны стран Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) приняли решение внедрить в систему подготовки военнослужащих новых специальностей. Об этом сообщили в российском оборонном ведомстве.

Об этом заявил замминистра обороны РФ Василий Осьмаков на заседании коллегии ведомства. Решение было принято в рамках российского председательства в ОДКБ.

Замглавы военного ведомства также отчитался, что в рамках задачи по увеличению совместных учений, за первое полугодие было проведено пять мероприятий совместной боевой подготовки с Индией, Китаем, ЮАР, Ираном и Лаосом.

1 июля генеральный секретарь ОДКБ Таалатбек Масадыков в ходе Южного форума информационной безопасности заявил, что кибербезопасность должна стать одним из ключевых элементов системы нацобороны, а странам необходимо выстраивать механизмы реагирования на цифровые угрозы и единые подходы к защите критической инфраструктуры. Он уточнил, что речь идет о защите систем в энергетике, связи, финансовой сфере и на транспорте.

24 июня представитель объединенного штаба ОДКБ Анатолий Яковлев сообщил, что совместные учения организации, в ходе которых особое внимание будет уделено применению новейших видов вооружений, пройдут осенью на территории России, Белоруссии и Казахстана. По его словам, мероприятия запланированы на сентябрь – октябрь текущего года. Яковлев отметил, что основное внимание в ходе учений будет уделено совершенствованию подготовки и применению войск с учетом опыта современных вооруженных конфликтов.

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