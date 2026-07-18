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Из-за пожара на нефтебазе в Ногинске эвакуировали роддом

Ведомости

В подмосковном Ногинске загорелась нефтебаза после атаки украинских беспилотников. В целях безопасности власти эвакуировали родильный дом, расположенный рядом с местом происшествия, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Женщины, которым требовалась специализированная помощь, направлены в профильные стационары Ногинска, Балашихи и Щелкова», – написал он в Telegram-канале. 

Эвакуированы также жители многоквартирного дома на улице Радченко.

Пожар на НПЗ произошел в результате падения беспилотника. По сообщению властей, в Ногинске из-за атаки пострадали два человека. На месте работают пожарные, сотрудники МЧС и оперативные службы. 

Еще 24 человека получили ранения в результате падения БПЛА на территории склада Wildberries в подмосковной Электростали. Часть пострадавших находится в тяжелом состоянии.

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