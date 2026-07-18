Из-за пожара на нефтебазе в Ногинске эвакуировали роддом
В подмосковном Ногинске загорелась нефтебаза после атаки украинских беспилотников. В целях безопасности власти эвакуировали родильный дом, расположенный рядом с местом происшествия, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«Женщины, которым требовалась специализированная помощь, направлены в профильные стационары Ногинска, Балашихи и Щелкова», – написал он в Telegram-канале.
Эвакуированы также жители многоквартирного дома на улице Радченко.
Пожар на НПЗ произошел в результате падения беспилотника. По сообщению властей, в Ногинске из-за атаки пострадали два человека. На месте работают пожарные, сотрудники МЧС и оперативные службы.
Еще 24 человека получили ранения в результате падения БПЛА на территории склада Wildberries в подмосковной Электростали. Часть пострадавших находится в тяжелом состоянии.