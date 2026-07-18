Правительство ограничило грузоперевозки для эстонских фур
Кабмин ввел запрет на грузовые перевозки в России автотранспортом из Эстонии. Это следует из постановления правительства, которое опубликовано на портале правовых актов.
Запрет на грузовые перевозки для недружественных стран действует с октября 2022 г. Исключения составили продовольствие (мясо, рыба, молоко), отдельные виды сельхозпродукции (зерно, какао, некоторые виды овощей, кондитерские изделия), алкоголь, удобрения, лекарства, бумага, а также ряд технических товаров – от часов до ядерных реакторов.
В 2022 г. в список стран вошли Австралия, Албания, Андорра, Великобритания, государства – члены ЕС, Исландия, Канада, Лихтенштейн, Микронезия, Монако, Новая Зеландия, Норвегия, Республика Корея, Сан-Марино, Северная Македония, Сингапур, США, Тайвань, Украина, Черногория, Швейцария, Япония. После расширения в него вошли Греция, Дания, Словения, Хорватия и Словакия.
Позже правительство распространило ограничения для перевозчиков из Молдавии, Польши, а теперь и Эстонии. При этом запрет не касается поставок в Калининградскую область и некоторые приграничные районы Ленинградской, Мурманской, Псковской областей и Карелии.
Решение о запрете въезда фур на территорию России было принято в качестве ответных мер на ограничения Запада. Страны Евросоюза перестали пропускать грузовики с российскими и белорусскими номерами после введения пятого пакета санкций.