Путин дал правительству право запрещать транзит грузов из недружественных стран

«Предоставить правительству РФ полномочие по установлению запрета на осуществление международных автомобильных перевозок грузов по территории РФ грузовыми транспортными средствами, принадлежащими иностранным перевозчикам, зарегистрированным в иностранных государствах, которые ввели в отношении граждан РФ и российских юридических лиц ограничительные меры в сфере международных автомобильных перевозок грузов», — отмечено в указе.