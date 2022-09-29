Путин дал правительству право запрещать транзит грузов из недружественных стран
Президент России Владимир Путин подписал указ, по которому правительство получило право на введение запрета на автомобильные грузоперевозки по стране для компаний из недружественных стран. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
«Предоставить правительству РФ полномочие по установлению запрета на осуществление международных автомобильных перевозок грузов по территории РФ грузовыми транспортными средствами, принадлежащими иностранным перевозчикам, зарегистрированным в иностранных государствах, которые ввели в отношении граждан РФ и российских юридических лиц ограничительные меры в сфере международных автомобильных перевозок грузов», — отмечено в указе.
В соответствии с его положениями, кабмин должен определить:
срок действий запрета;
перечень иностранных государств, которые ввели в отношении российских граждан и компаний ограничительные меры в сфере международных автомобильных грузоперевозок;
виды международных автомобильных грузоперевозок, которые подпадают по действие запрета;
условия осуществления перевозок грузов, при соблюдении которых запрет не применяется.
5 марта правительство России утвердило список недружественных стран в ответ на западные санкции.
В список вошли Австралия, Албания, Андорра, Великобритания, включая Джерси, Ангилью, Британские Виргинские острова, Гибралтар, государства – члены Европейского союза, Исландия, Канада, Лихтенштейн, Микронезия, Монако, Новая Зеландия, Норвегия, Республика Корея, Сан-Марино, Северная Македония, Сингапур, США, Тайвань, Украина, Черногория, Швейцария, Япония. После расширения в него вошли Греция, Дания, Словения, Хорватия и Словакия.
Перечисленные страны и территории ранее ввели или же присоединились к санкциям в отношении России после начала специальной военной операции 24 февраля.
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