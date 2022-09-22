Банк России дал рекомендации по кредитам в «недружественной» валюте

После начала спецоперации России на Украине западные страны ввели санкции против российских граждан и компаний. В частности, ограничительные меры затронули банковскую сферу. Так, под санкции США попали несколько российских банков, в том числе Сбербанк и ВТБ. Ограничения подразумевают блокировку всех активов и счетов кредитных организаций в долларах США. Позже санкции против банков ввели ЕС и Великобритания, после чего их отключили от системы SWIFT.