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Финансы

Банк России дал рекомендации по кредитам в «недружественной» валюте

Ведомости

Центральный банк (ЦБ) опубликовал рекомендации для кредитных организаций по погашению кредитов в «недружественных» валютах заемщиками. Письмо, подписанное первым заместителем председателя ЦБ Дмитрием Тулиным, появилось на сайте Банка России. 

Регулятор призвал российские банки дать возможность клиентам погасить кредиты, выданные в «токсичной» валюте, в рублях или в «дружественных» валютах. Отмечается, что такая мера необходима для минимизации рисков, связанных с введением санкций в отношении банка или клиента. Как отметили в банке, ограничения мешают заемщику исполнять обязательства в иностранной валюте перед кредитной организацией. 

После начала спецоперации России на Украине западные страны ввели санкции против российских граждан и компаний. В частности, ограничительные меры затронули банковскую сферу. Так, под санкции США попали несколько российских банков, в том числе Сбербанк и ВТБ. Ограничения подразумевают блокировку всех активов и счетов кредитных организаций в долларах США. Позже санкции против банков ввели ЕС и Великобритания, после чего их отключили от системы SWIFT.

В начале сентября Сбербанк и ВТБ сообщили о планах начать кредитовать компании в валютах дружественных стран. В «Сбере» отметили большой спрос на кредиты в юанях. В ВТБ заявили, что запустят корпоративное кредитование в «дружественных» валютах до конца года. Глава банка Андрей Костин также уточнил, что у заемщиков «запросы в основном на юани».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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