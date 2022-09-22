Банк России дал рекомендации по кредитам в «недружественной» валюте
Центральный банк (ЦБ) опубликовал рекомендации для кредитных организаций по погашению кредитов в «недружественных» валютах заемщиками. Письмо, подписанное первым заместителем председателя ЦБ Дмитрием Тулиным, появилось на сайте Банка России.
Регулятор призвал российские банки дать возможность клиентам погасить кредиты, выданные в «токсичной» валюте, в рублях или в «дружественных» валютах. Отмечается, что такая мера необходима для минимизации рисков, связанных с введением санкций в отношении банка или клиента. Как отметили в банке, ограничения мешают заемщику исполнять обязательства в иностранной валюте перед кредитной организацией.
После начала спецоперации России на Украине западные страны ввели санкции против российских граждан и компаний. В частности, ограничительные меры затронули банковскую сферу. Так, под санкции США попали несколько российских банков, в том числе Сбербанк и ВТБ. Ограничения подразумевают блокировку всех активов и счетов кредитных организаций в долларах США. Позже санкции против банков ввели ЕС и Великобритания, после чего их отключили от системы SWIFT.
В начале сентября Сбербанк и ВТБ сообщили о планах начать кредитовать компании в валютах дружественных стран. В «Сбере» отметили большой спрос на кредиты в юанях. В ВТБ заявили, что запустят корпоративное кредитование в «дружественных» валютах до конца года. Глава банка Андрей Костин также уточнил, что у заемщиков «запросы в основном на юани».
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