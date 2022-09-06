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ВТБ планирует запустить корпоративное кредитование в дружественных валютах

Ведомости

ВТБ планирует до конца текущего года запустить корпоративное кредитование в валютах дружественных стран, прежде всего в юанях, сообщил глава банка Андрей Костин журналистам в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ).

По его словам, сейчас в проработке 11 проектов на сумму эквивалентную примерно 450 млрд руб. «Это запросы в основном на юани», — отметил Костин.

Структура валютных активов и пассивов ВТБ постепенно меняется, указал он. Так, в кредитном портфеле юрлиц в начале года рубли составляли две трети, валюта — одна треть, а на середину года — 80% приходится на рубли, 20% — на недружественные валюты.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных