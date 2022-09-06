ВТБ планирует запустить корпоративное кредитование в дружественных валютах

Структура валютных активов и пассивов ВТБ постепенно меняется, указал он. Так, в кредитном портфеле юрлиц в начале года рубли составляли две трети, валюта — одна треть, а на середину года — 80% приходится на рубли, 20% — на недружественные валюты.