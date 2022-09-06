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Финансы

В Сбербанке рассказали о планах кредитовать компании в юанях

Ведомости

Сбербанк начнет кредитовать компании в юанях, в будущем также могут быть задействованы индийские рупии. Такое заявление сделал первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ) 2022.

«Мы уже сейчас начинаем кредитование в юанях и видим на это достаточно большой спрос», — сказал он (цитата по ТАСС).

Ведяхин отметил, что выдача кредитов также возможна в рупиях, однако пока что большого спроса на такую услугу нет. Представитель «Сбера» подчеркнул, что в настоящее время банк делает акцент на этих двух валютах.

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Кроме того, по словам Ведяхина, у Сбербанка есть планы выпустить в 2022 г. облигации, номинированные в юанях. Он уточнил, что «это будет осень-зима, когда “Сбер” выйдет на долговой рынок».

Ранее о запуске кредитования в «дружественных» валютах сообщили в ВТБ. Новую услугу планируют запустить до конца года. Глава банка Андрей Костин рассказал журналистам на ВЭФ, что упор будет делаться на юани. По его словам, сейчас в проработке 11 проектов на сумму, эквивалентную примерно 450 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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