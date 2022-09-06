В Сбербанке рассказали о планах кредитовать компании в юанях
«Мы уже сейчас начинаем кредитование в юанях и видим на это достаточно большой спрос», — сказал он (цитата по ТАСС).
Ведяхин отметил, что выдача кредитов также возможна в рупиях, однако пока что большого спроса на такую услугу нет. Представитель «Сбера» подчеркнул, что в настоящее время банк делает акцент на этих двух валютах.
Кроме того, по словам Ведяхина, у Сбербанка есть планы выпустить в 2022 г. облигации, номинированные в юанях. Он уточнил, что «это будет осень-зима, когда “Сбер” выйдет на долговой рынок».
Ранее о запуске кредитования в «дружественных» валютах сообщили в ВТБ. Новую услугу планируют запустить до конца года. Глава банка Андрей Костин рассказал журналистам на ВЭФ, что упор будет делаться на юани. По его словам, сейчас в проработке 11 проектов на сумму, эквивалентную примерно 450 млрд руб.
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