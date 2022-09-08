Силуанов: резервы целесообразнее хранить в золоте, юанях и валютах дружественных стран
В текущей ситуации создавать резервы целесообразно в золоте, китайских юанях и валютах других дружественных стран, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью телеканалу «Россия 24» для фильма к 220-летию Минфина страны.
«Безусловно, роль юаня в резервах будет также расти. Поэтому в нынешних условиях, я думаю, что если и создавать резервы, и хранить деньги в золотовалютных резервах, то в первую очередь это, конечно, золото, это юань, но также и ряд других валют дружественных стран», – сказал Силуанов (цитата по ТАСС).
По словам министра, резервы обычно формируются в валютах тех стран, с кем ведется активная торговля, и сейчас Минфин фиксирует рост объемов торговли с Китаем.
В ходе своего выступления на пленарном заседании на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) 7 сентября президент Владимир Путин отметил, что РФ стремится уйти от расчетов в недружественной валюте, в связи с чем Россия и Китай будут использовать рубль и юань в равных пропорциях при расчетах за газ – о принятии такого решения днем ранее сообщили нефтегазовые компании стран «Газпром» и CNPC.
В начале сентября агентство Bloomberg сообщило о планах ЦБ закупить в этом году $70 млрд в юанях и других «дружественных» валютах для замедления роста курса рубля. В тот же день в регуляторе заявили, что использование для расчетов и хранения активов валют дружественных России стран намного безопаснее, поскольку вероятность их присоединения к западным санкциям невелика.