Силуанов: резервы целесообразнее хранить в золоте, юанях и валютах дружественных стран

«Безусловно, роль юаня в резервах будет также расти. Поэтому в нынешних условиях, я думаю, что если и создавать резервы, и хранить деньги в золотовалютных резервах, то в первую очередь это, конечно, золото, это юань, но также и ряд других валют дружественных стран», – сказал Силуанов (цитата по ТАСС).