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Силуанов: резервы целесообразнее хранить в золоте, юанях и валютах дружественных стран

Ведомости

В текущей ситуации создавать резервы целесообразно в золоте, китайских юанях и валютах других дружественных стран, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью телеканалу «Россия 24» для фильма к 220-летию Минфина страны.

«Безусловно, роль юаня в резервах будет также расти. Поэтому в нынешних условиях, я думаю, что если и создавать резервы, и хранить деньги в золотовалютных резервах, то в первую очередь это, конечно, золото, это юань, но также и ряд других валют дружественных стран», – сказал Силуанов (цитата по ТАСС).

По словам министра, резервы обычно формируются в валютах тех стран, с кем ведется активная торговля, и сейчас Минфин фиксирует рост объемов торговли с Китаем.

Ранее заместитель министра финансов России Алексей Моисеев в интервью РБК заявил, что юань, дирхам и другие валюты рассматриваются в качестве альтернативы «токсичным» доллару и евро.

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В ходе своего выступления на пленарном заседании на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) 7 сентября президент Владимир Путин отметил, что РФ стремится уйти от расчетов в недружественной валюте, в связи с чем Россия и Китай будут использовать рубль и юань в равных пропорциях при расчетах за газ – о принятии такого решения днем ранее сообщили нефтегазовые компании стран «Газпром» и CNPC.

В начале сентября агентство Bloomberg сообщило о планах ЦБ закупить в этом году $70 млрд в юанях и других «дружественных» валютах для замедления роста курса рубля. В тот же день в регуляторе заявили, что использование для расчетов и хранения активов валют дружественных России стран намного безопаснее, поскольку вероятность их присоединения к западным санкциям невелика.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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