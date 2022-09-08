Моисеев: юань и дирхам рассматриваются как альтернатива доллару и евро
«Валюта, на которую в первую очередь сейчас все смотрят, – это, конечно, юань, потому что там и рынок большой, и курс стабильный, во всяком случае, по отношению к курсу доллара. Но юань – не единственная валюта, которая рассматривается. Рассматриваются и дирхам (валюта Объединенных Арабских Эмиратов), и ряд других валют более мелких рынков», – отметил Моисеев.
Замминистра подчеркнул, что валюта, которую можно распространить в обороте страны, должна обладать ликвидностью, курсовой стабильностью и не находится под валютным контролем страны-эмитета. По словам Моисеева, есть валюты, которые все «избегают» из-за их волатильности, но конкретных примеров приводить он не стал, поскольку не хочет «наших партнеров обижать».
Дирхам за счет своей стабильности может быть интересен не только как способ расчета, но и как способ хранения стоимости, считает Моисеев. Но экономика стран, чью валюту планируется использовать, должна быть крупной – чтобы объем не ограничивался узостью рынка.
Что касается доллара, по мнению замминистра, копить активы в этой валюте больше невозможно, и «абсолютно бессмысленно» говорить об этом даже в отношении тех, кто не находится под санкциями, поскольку западные банки закрывают все больше корреспондирующих счетов с российскими кредитными организациями.
Первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) заявил, что Сбербанк начнет кредитовать компании в юанях, в будущем также могут быть задействованы индийские рупии. Глава ВТБ Андрей Костин также сообщил, что банк планирует до конца 2022 г. запустить корпоративное кредитование в валютах дружественных стран.
Как ранее писали «Ведомости», российские банки в конце августа сообщали, что предлагают вклады и накопительные счета в юанях – такие есть в Газпромбанке, Альфа-банке, «ФК Открытие», РСХБ, банке «Зенит».