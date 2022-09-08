Моисеев: юань и дирхам рассматриваются как альтернатива доллару и евро

«Валюта, на которую в первую очередь сейчас все смотрят, – это, конечно, юань, потому что там и рынок большой, и курс стабильный, во всяком случае, по отношению к курсу доллара. Но юань – не единственная валюта, которая рассматривается. Рассматриваются и дирхам (валюта Объединенных Арабских Эмиратов), и ряд других валют более мелких рынков», – отметил Моисеев.