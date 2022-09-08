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Экономика

Моисеев: юань и дирхам рассматриваются как альтернатива доллару и евро

Ведомости

Китайский юань, дирхам Арабских Эмиратов и другие валюты рассматриваются в качестве альтернативы «токсичным» доллару и евро в процессе девалютизации российского банковского сектора, заявил в интервью РБК заместитель министра финансов России Алексей Моисеев.

«Валюта, на которую в первую очередь сейчас все смотрят, – это, конечно, юань, потому что там и рынок большой, и курс стабильный, во всяком случае, по отношению к курсу доллара. Но юань – не единственная валюта, которая рассматривается. Рассматриваются и дирхам (валюта Объединенных Арабских Эмиратов), и ряд других валют более мелких рынков», – отметил Моисеев.

Замминистра подчеркнул, что валюта, которую можно распространить в обороте страны, должна обладать ликвидностью, курсовой стабильностью и не находится под валютным контролем страны-эмитета. По словам Моисеева, есть валюты, которые все «избегают» из-за их волатильности, но конкретных примеров приводить он не стал, поскольку не хочет «наших партнеров обижать».

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Дирхам за счет своей стабильности может быть интересен не только как способ расчета, но и как способ хранения стоимости, считает Моисеев. Но экономика стран, чью валюту планируется использовать, должна быть крупной – чтобы объем не ограничивался узостью рынка.

Что касается доллара, по мнению замминистра, копить активы в этой валюте больше невозможно, и «абсолютно бессмысленно» говорить об этом даже в отношении тех, кто не находится под санкциями, поскольку западные банки закрывают все больше корреспондирующих счетов с российскими кредитными организациями.

Первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) заявил, что Сбербанк начнет кредитовать компании в юанях, в будущем также могут быть задействованы индийские рупии. Глава ВТБ Андрей Костин также сообщил, что банк планирует до конца 2022 г. запустить корпоративное кредитование в валютах дружественных стран.

Как ранее писали «Ведомости», российские банки в конце августа сообщали, что предлагают вклады и накопительные счета в юанях – такие есть в Газпромбанке, Альфа-банке, «ФК Открытие», РСХБ, банке «Зенит».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных