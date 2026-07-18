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Семеро раненых в Котовске находятся в реанимации

Ведомости

Семеро пострадавших от удара украинских БПЛА по складу Wildberries в Котовске находятся в отделениях реанимации. Об этом «РИА Новости» сообщила министр здравоохранения Тамбовской области Марина Македонская.

Она уточнила, что сейчас 22 пострадавших госпитализированы, при этом семеро из них – в реанимации.

Губернатор Тамбовской области Евгений Первышов сообщал о 23 пострадавших, доставленных в больницы Котовска, Тамбова и областную клиническую больницу. Состояние одного из них оценивается как крайне тяжелое, шестерых – как тяжелое, еще 16 – как средней степени тяжести. У большинства зафиксированы осколочные ранения.

Семь человек, работавших на складе ночью, погибли на месте. Глава региона отметил, что ВСУ намеренно снарядили БПЛА поражающими элементами, чтобы жертв было как можно больше. На подлете к складу силы ПВО уничтожили 28 беспилотников.

«Если бы все дроны достигли цели, масштабы трагедии могли быть больше», – отметил Первышов.

В ночь на 18 июля беспилотники ВСУ также нанесли удары по логистическому центру маркетплейса в подмосковной Электростали. Там пострадали 24 человека. СК возбудил уголовные дела о терактах по ст. 205 УК РФ.  

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