МИД РФ: Россия и Китай сохраняют плотный контакт по украинскому урегулированию

Представитель МИДа отметил, что в России ценят, что Пекин сохраняет приверженность международному праву, букве и духу Устава ООН, а также дружбе и стратегическому партнерству с Россией. По его словам, китайская сторона неоднократно, в том числе в принятом лидерами двух стран 20 мая совместном заявлении, подтверждала необходимость полного устранения первопричин конфликта для его окончательного урегулирования. Такой подход в полной мере находит отражение в концептуальных внешнеполитических документах КНР, например в представленной Си Цзиньпином в 2023 г. «Глобальной инициативе безопасности».