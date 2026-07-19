МИД РФ: Россия и Китай сохраняют плотный контакт по украинскому урегулированию
Москва и Пекин продолжают поддерживать плотный контакт по вопросам урегулирования конфликта на Украине. Об этом ТАСС сообщил замглавы МИД РФ Андрей Руденко. Стороны в доверительном ключе на различных уровнях обсуждают все аспекты разрешения этого конфликта.
Руденко добавил, что в России признательны китайской стороне за сбалансированную позицию по украинскому кризису, основанную на глубоком понимании его геополитической природы. РФ также приветствует стремление КНР играть позитивную роль в деле мирного разрешения украинского кризиса.
Представитель МИДа отметил, что в России ценят, что Пекин сохраняет приверженность международному праву, букве и духу Устава ООН, а также дружбе и стратегическому партнерству с Россией. По его словам, китайская сторона неоднократно, в том числе в принятом лидерами двух стран 20 мая совместном заявлении, подтверждала необходимость полного устранения первопричин конфликта для его окончательного урегулирования. Такой подход в полной мере находит отражение в концептуальных внешнеполитических документах КНР, например в представленной Си Цзиньпином в 2023 г. «Глобальной инициативе безопасности».
Руденко подчеркнул, что Москва и Пекин совместно выступают против того, чтобы любые государства и их блоки с целью получения военных, политических и иных преимуществ наносили ущерб легитимным интересам других стран в области безопасности.
В 2023 г. власти Китая опубликовали концепцию «Глобальной инициативы безопасности», в которой изложены шесть принципов внешней политики страны. Они включают: приверженность видению общей и устойчивой безопасности; приверженность уважению суверенитета и территориальной целостности всех государств; приверженность соблюдению целей и принципов Устава ООН; приверженность серьезному отношению к законным интересам безопасности всех стран; приверженность мирному разрешению разногласий между государствами через диалог и консультации, а также приверженность обеспечению безопасности как в традиционных, так и в нетрадиционных сферах.
4 июня на ПМЭФ-2026 президент России Владимир Путин заявил, что РФ продолжает военное и военно-техническое сотрудничество с Китаем, назвав страны естественными союзниками.
В июле Россия и Китай провели совместные учения «Морское взаимодействие – 2026».