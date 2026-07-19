Иран атаковал электростанцию и опреснительный завод в Кувейте
Иран поразил электростанцию и опреснительный завод в Кувейте во второй раз за два дня. Это вызвало пожар на части объектов, сообщает Kuwait Times в соцсети X со ссылкой на министерство электроэнергии, водоснабжения и возобновляемой энергии Кувейта.
В ведомстве сообщили, что атака затронула большое количество энергогенерирующих агрегатов.
Отмечается, что противопожарная служба Кувейта взяла огонь под контроль, в то время как технические и аварийные бригады министерства совместно с органами безопасности провели оценку ущерба и приступили к восстановлению пострадавших агрегатов в кратчайшие сроки.
В министерстве добавили, что технические группы продолжают круглосуточную работу для поддержания стабильности электрической сети и обеспечения бесперебойного снабжения, ведя постоянный мониторинг системы. Министерство призвало граждан и резидентов сократить потребление электроэнергии в сложившихся чрезвычайных обстоятельствах.
Как пишет Al Jazeera, на прошлой неделе США нанесли удар по водному объекту на юге Ирана, в результате чего 10 000 человек остались без питьевой воды. Иран, который в меньшей степени зависит от опреснительных установок для получения питьевой воды, чем некоторые из его соседей по Персидскому заливу, пригрозил нанести удары по гражданской инфраструктуре по всему региону в случае, если его собственные объекты станут целями США.
В Иордании при отражении иранской атаки погибли двое американских военнослужащих, еще один числится пропавшим без вести. 18 июля США нанесли новый удар по Ирану. В заявлении командования говорится, что удары наносятся по иранским объектам «для дальнейшего ослабления военного потенциала», а также как ответ на атаку в Иордании. Иран официально объявил о приостановке выполнения своих обязательств по временному меморандуму с США, заключенному около месяца назад. Заместитель главы МИД Ирана Казем Гарибабади заявил, что Тегеран больше не будет их выполнять. В результате атак США в Иране с 6 июля погибли не менее 50 человек.