Миляев: силы ПВО сбили 13 беспилотников над Тульской областью

Мэр Москвы Сергей Собянин информировал, что ночью в направлении Московского региона летели примерно 400 украинских беспилотников. Большую часть из них силы ПВО нейтрализовали на дальних подступах. На подлете к Москве было уничтожено 85 беспилотников. В Домодедовской больнице сообщили о поступлении шести пострадавших с минно-взрывной травмой разной степени тяжести. В их числе – трое иностранцев.