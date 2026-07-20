Миляев: силы ПВО сбили 13 беспилотников над Тульской областью
Ночью силы ПВО сбили в небе над Тульской областью 13 украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Миляев.
По его словам, обошлось без пострадавших. Предварительно, разрушений зданий и инфраструктуры не зафиксировано. На момент публикации материала в регионе сохраняется опасность атаки БПЛА.
Мэр Москвы Сергей Собянин информировал, что ночью в направлении Московского региона летели примерно 400 украинских беспилотников. Большую часть из них силы ПВО нейтрализовали на дальних подступах. На подлете к Москве было уничтожено 85 беспилотников. В Домодедовской больнице сообщили о поступлении шести пострадавших с минно-взрывной травмой разной степени тяжести. В их числе – трое иностранцев.