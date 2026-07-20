Мирошник пообещал «отдельный» ответ Украине за ночную атаку БПЛА на Москву
Украину ожидает «отдельная благодарность» после ночной атаки беспилотников на Москву, заявил в Telegram-канале посол МИД РФ по особым поручениям Родион Мирошник.
«За покушение на столицу будет отдельная благодарность», – написал он.
По словам дипломата, в направлении столицы летели 400 дронов. При этом российские силы ПВО успешно отразили атаки, подчеркнул Мирошник. Он отметил, что президент Украины Владимир Зеленский вынужден показывать способность «хотя бы к терроризму», пользуясь деньгами западных стран, но у него «выходит пшик».
20 июля Следственный комитет России возбудил уголовное дело после массированной атаки украинских беспилотников на Московский регион. Дело возбуждено по ст. 205 УК РФ (террористический акт). В ведомстве сообщили, что в результате атаки беспилотников по объектам гражданской инфраструктуры и жилым домам в Московской области пострадали мирные жители.
В Московской области, по словам губернатора Андрея Воробьева, один человек был ранен при пожаре в частном доме. Еще один мирный житель пострадал на трассе М-4, где БПЛА рухнул рядом с автомобилем.