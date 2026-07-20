Лавров встретил главу МИД КНДР букетом цветов

19 июля президент РФ Владимир Путин провел встречу с главой МИД КНДР в Кремле. В начале беседы российский лидер дал высокую оценку двусторонним отношениям России и КНДР, отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, в ходе диалога глава государства передал самый теплый привет лидеру КНДР Ким Чен Ыну. Путин также вновь поблагодарил власти и народ Северной Кореи за помощь при проведении спецоперации. Цой Сон Хи на встрече подчеркнула, что председатель КНДР недавно в очередной раз подтвердил стратегическую направленность на развитие связей с Россией.