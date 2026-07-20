Лавров встретил главу МИД КНДР букетом цветов
Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит в Москве встречу с главой внешнеполитического ведомства КНДР Цой Сон Хи. Об этом сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Перед началом встречи Лавров лично встретил Цой Сон Хи, вручив ей букет цветов. Захарова отметила, что такой жест со стороны российского министра – «мечта миллионов женщин».
19 июля президент РФ Владимир Путин провел встречу с главой МИД КНДР в Кремле. В начале беседы российский лидер дал высокую оценку двусторонним отношениям России и КНДР, отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, в ходе диалога глава государства передал самый теплый привет лидеру КНДР Ким Чен Ыну. Путин также вновь поблагодарил власти и народ Северной Кореи за помощь при проведении спецоперации. Цой Сон Хи на встрече подчеркнула, что председатель КНДР недавно в очередной раз подтвердил стратегическую направленность на развитие связей с Россией.
Последняя встреча между представителями КНДР и России состоялась в апреле. КНДР посетили министр обороны РФ Андрей Белоусов и председатель Госдумы Вячеслав Володин. Там состоялась церемония открытия музея, посвященного военным КНДР, которые участвовали в боевых действиях против украинской армии в Курской области. Гостей принял Ким Чен Ын, которому через Володина были переданы от Путина теплые слова приветствия и поздравления с переизбранием на должность председателя государственных дел в марте.