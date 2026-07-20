Германия отказалась допустить россиян к участию в юношеских играх глухих
Германия отказалась допустить российских спортсменов к участию в Европейских юношеских играх глухих, которые пройдут в августе 2026 г. в Ганновере. Об этом сообщило посольство России в Берлине.
По информации дипмиссии, Германская ассоциация спорта глухих (DGSV) приняла такое решение по согласованию с правительством ФРГ.
«Германская ассоциация спорта глухих, сообщая об этом решении в вышестоящую Европейскую организацию спорта глухих, в качестве обоснования сослалась на то, что народ Германии якобы не согласится с участием России в соревнованиях», – говорится в сообщении.
В дипмиссии заявили, что решение немецкой стороны противоречит принятому 17 марта 2026 г. решению Исполнительного совета Международного комитета спорта глухих (ICSD), который разрешил российским юниорам участвовать в соревнованиях под своей эгидой и эгидой Европейской спортивной организации глухих (EDSO) в полном статусе – с флагом и гимном.
В посольстве также считают, что отказ нарушает принципы Олимпийской хартии о недопустимости дискриминации по признаку гражданства и противоречит последним решениям Международного олимпийского комитета (МОК).
16 июля представитель МОК заявил, что организация не намерена пересматривать свою позицию по допуску российских спортсменов к Олимпийским играм. Еще 7 июля МОК временно приостановил отстранение Олимпийского комитета России и отозвал рекомендации международным федерациям об ограничении участия российских спортсменов в соревнованиях.