Новый премьер Великобритании пообещал продолжать поддержку Украины

«У [президента Украины Владимира] Зеленского не останется ни малейших сомнений в том, что поддержка Великобритании остается непоколебимой. Она тверда. Мы будем поддерживать его и дальше, и я лично также буду рядом с ним», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).