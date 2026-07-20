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Главная / Политика /

Новый премьер Великобритании пообещал продолжать поддержку Украины

Ведомости

При смене правительства в Великобритании поддержка Украины не изменится и останется «непоколебимой». Об этом заявил новый премьер-министр королевства Энди Бернэм.

«У [президента Украины Владимира] Зеленского не останется ни малейших сомнений в том, что поддержка Великобритании остается непоколебимой. Она тверда. Мы будем поддерживать его и дальше, и я лично также буду рядом с ним», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).

20 июля Бернэм официально вступил в должность премьер-министра Великобритании после того, как король Карл III поручил ему сформировать новое правительство. Политик выступил с обращением к жителям страны в резиденции на Даунинг-стрит.

Предыдущий премьер-министр страны Кир Стармер 20 июля заявил, что его работа в этой должности завершена. Он отметил, что за шесть лет руководства Лейбористской партией смог вывести ее «из исторического поражения», чтобы та могла достойно представлять страну.

В июне бывший посол Великобритании в Сирии Питер Форд предположил, что приход Бернэма к власти не приведет к изменению британского курса в отношениях с Россией. Он подчеркнул, что премьер, скорее, продолжит нынешнюю внешнюю политику страны.

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