Пезешкиан: Иран не пойдет на уступки США в принципиальных вопросах
Иран намерен до конца защищать свои национальные интересы и не пойдет на уступки США в принципиальных вопросах. Об этом заявил президент республики Масуд Пезешкиан, передает агентство IRNA.
При этом он отметил необходимость реалистично оценивать издержки, связанные с нынешним региональным обострением.
Президент также отверг обвинения в том, что Тегеран был готов пойти на уступки Вашингтону в рамках приостановленных договоренностей. По его словам, «ни в одном из 14 пунктов» соглашения Иран не отступил от своих прав, принципов, национальных интересов и «революционных ценностей». «Напротив, детальный анализ показывает, что большая часть положений документа отвечала интересам Исламской Республики и в нем нет ни одного пункта, который приносил бы одностороннюю выгоду американской стороне», – сказал Пезешкиан.
Пезешкиан также заявил, что руководство страны намерено одновременно противостоять внешнему давлению и решать внутренние социально-экономические задачи, включая поддержку наиболее уязвимых слоев населения.
Иранские военные ночью 20 июля поразили радарную систему, склад оборудования и ангар с американскими БПЛА в Кувейте. Атаки пришлись на базу «Али-ас-Салем». На пораженном складе хранились беспилотники MQ9 США. КСИР также обратился к народу Кувейта, заявив, что территория страны не должна быть убежищем для террористической армии США.
Представители береговой охраны Ирана также заявили, что Ормузский пролив не станет безопасным «ни для транзита нефтехимической продукции, ни даже для транспортировки одной капли нефти и газа», пока продолжается агрессия США.