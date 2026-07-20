Пезешкиан: Иран не пойдет на уступки США в принципиальных вопросах

Президент также отверг обвинения в том, что Тегеран был готов пойти на уступки Вашингтону в рамках приостановленных договоренностей. По его словам, «ни в одном из 14 пунктов» соглашения Иран не отступил от своих прав, принципов, национальных интересов и «революционных ценностей». «Напротив, детальный анализ показывает, что большая часть положений документа отвечала интересам Исламской Республики и в нем нет ни одного пункта, который приносил бы одностороннюю выгоду американской стороне», – сказал Пезешкиан.