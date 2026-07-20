Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
TATN441,6+6,92%CNY Бирж.11,641+0,61%IMOEX2 000,69+2,16%RTSI804,77+2,27%RGBI111,65+0,69%RGBITR748,15+0,77%
Главная / Политика /

Фермеры в Армении перекрыли трассу в Иран из-за проблем со сбытом урожая

Ведомости

Фермеры в Армении перекрыли международную автотрассу Ереван – Ерасх, ведущую в Иран, в знак протеста против проблем со сбытом урожая. Об этом сообщает портал News.am.

По словам одного из участников акции, перерабатывающие предприятия отказываются закупать помидоры, объясняя это невозможностью экспортировать готовую продукцию. Фермер из Араратской области пояснил, что на его полях сейчас остаются около 60 т помидоров.

Министр экономики Армении Геворг Папоян пообещал решить проблему с закупками помидоров и огурцов. После этого участники акции согласились разблокировать трассу.

20 июня Папоян также сообщал, что Армения впервые получила право экспортировать рыбу в страны Евросоюза. По его словам, республика получила все необходимые разрешения ЕС и завершила предусмотренные процедуры.

Читайте также:Россельхознадзор заподозрил ввоз армянских цветов через Иран
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её