Фермеры в Армении перекрыли трассу в Иран из-за проблем со сбытом урожая
Фермеры в Армении перекрыли международную автотрассу Ереван – Ерасх, ведущую в Иран, в знак протеста против проблем со сбытом урожая. Об этом сообщает портал News.am.
По словам одного из участников акции, перерабатывающие предприятия отказываются закупать помидоры, объясняя это невозможностью экспортировать готовую продукцию. Фермер из Араратской области пояснил, что на его полях сейчас остаются около 60 т помидоров.
Министр экономики Армении Геворг Папоян пообещал решить проблему с закупками помидоров и огурцов. После этого участники акции согласились разблокировать трассу.
20 июня Папоян также сообщал, что Армения впервые получила право экспортировать рыбу в страны Евросоюза. По его словам, республика получила все необходимые разрешения ЕС и завершила предусмотренные процедуры.