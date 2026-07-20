Армения получила право экспортировать рыбу в Евросоюз
Армянские компании теперь могут экспортировать рыбу и рыбную продукцию в страны Европейского союза (ЕС). об этом сообщил министр экономики республики Геворг Папоян на своей странице в соцсети Facebook
«Со стороны ЕС получены все необходимые разрешения, а также приняты все необходимые процедуры, связанные с экспортом этих товаров из Армении, которые подробно представлены», – заявил он.
По словам Папояна, Армения получает подобное разрешение впервые.
4 мая в Ереване состоялся саммит Европейского политического сообщества (ЕПС; формат создан в 2022 г.), в котором приняли участие президент Украины Владимир Зеленский, лидер Франции Эммануэль Макрон, генсек НАТО Марк Рютте, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Проведение саммита обострило отношения Москвы и Еревана.
После мероприятия Москва начала вводить ограничения на продукцию из республики, включая импорт рыбной продукции, цветов, фруктов и др. На фоне этого премьер-министр Армении Никол Пашинян посещал Россию в начале июля.
26 июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала Ереван скорее ответить на вопрос о своем стратегическом выборе в отношении ЕАЭС и ЕС. За день до этого Пашинян говорил, что Армения продолжает активно взаимодействовать с ЕАЭС и намерена сохранять этот курс.