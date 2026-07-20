МИД объявил персонами нон грата двух итальянских атташе
МИД РФ объявил персонами нон грата помощника атташе по вопросам обороны Италии Витторио Парреллу и атташе посольства Италии в России Давиде Д'Априле. Об этом ведомство сообщило на сайте.
Дипломатам и членам их семей нужно покинуть Россию в течение трех суток. Решение принято исходя из принципа взаимности.
«Хотели бы в этой связи еще раз подчеркнуть, что никакие враждебные и провокационные действия в отношении российских дипломатов не останутся без надлежащего ответа с нашей стороны», – заявили в МИД России.
Кроме того, 20 июля в министерство вызвали временного поверенного в делах Италии Джованни Скопа. Причину объяснили предъявленными ранее итальянской стороной ничем не обоснованными требованиями к военно-морскому и военно-воздушному атташе и помощнику военно-морского атташе посольства РФ покинуть страну.
Ранее о высылке итальянского военного атташе и его коллеги из России сообщил глава МИД Италии Антонио Таяни. По заявлению дипломата, речь идет о «демонстративном акте возмездия» – атташе якобы выслали без всяких оснований.
9 июля Таяни сообщил, что Италия приняла решение выслать двух российских военных атташе, которых власти страны считают якобы причастными к шпионской деятельности. По его словам, решение принято по итогам расследования, которое проводит прокуратура Рима. В тот же день в российском МИДе заявили, что Москва даст «соответствующий ответ» на решение итальянских властей.