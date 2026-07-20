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МИД Италии сообщил о высылке из России военного атташе

Ведомости

Глава МИД Италии Антонио Таяни сообщил о высылке из России итальянского военного атташе и его коллеги. Об этом он написал в соцсети Х.

По заявлению дипломата, речь идет о «демонстративном акте возмездия» – атташе якобы выслали без всяких оснований.

9 июля Таяни сообщил, что Италия приняла решение выслать двух российских военных атташе, которых власти страны считают якобы причастными к шпионской деятельности. По его словам, решение принято по итогам расследования, которое проводит прокуратура Рима. В тот же день в российском МИДе заявили, что Москва даст «соответствующий ответ» на решение итальянских властей.

22 января Германия объявила персоной нон грата заместителя военного атташе посольства России в Берлине и обязала его покинуть страну в течение 72 часов. Этот шаг последовал после ареста предполагаемой шпионки, которая, по данным следствия, якобы передавала ему секретные данные.

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