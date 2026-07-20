МИД Италии сообщил о высылке из России военного атташе

9 июля Таяни сообщил, что Италия приняла решение выслать двух российских военных атташе, которых власти страны считают якобы причастными к шпионской деятельности. По его словам, решение принято по итогам расследования, которое проводит прокуратура Рима. В тот же день в российском МИДе заявили, что Москва даст «соответствующий ответ» на решение итальянских властей.