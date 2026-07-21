Посол: Россия и Индонезия ведут переговоры по постройке космодрома

«Могу просто провести параллель с другим перспективным высокотехнологичным направлением – космическим. Там президент Индонезии не так давно, где-то месяца 2-3 назад, подписал указ о том, чтоб в Индонезии построить космодром или, по иному говоря, инфраструктуру для запуска ракет с полезной нагрузкой», – отметил он.