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Посол: Россия и Индонезия ведут переговоры по постройке космодрома

Ведомости

Россия ведет с Индонезией переговоры о строительстве космодрома, сообщил ТАСС посол РФ в Индонезии Сергей Толченов.

«Могу просто провести параллель с другим перспективным высокотехнологичным направлением – космическим. Там президент Индонезии не так давно, где-то месяца 2-3 назад, подписал указ о том, чтоб в Индонезии построить космодром или, по иному говоря, инфраструктуру для запуска ракет с полезной нагрузкой», – отметил он.

Переговоры, по словам дипломата, ведет «Роскосмос». Он подчеркнул, что у Индонезии могут быть и другие поставщики технологий в сфере космоса, но Россия находится «в обойме» тех, в ком заинтересована страна.

В апреле 2026 г. президент РФ Владимир Путин провел переговоры с индонезийским лидером Прабово Субианто в Кремле. Российский лидер назвал энергетику, космос, сельское хозяйство, промышленную кооперацию и фармацевтику наиболее перспективными направлениями для совместной работы. Он также отметил, что товарооборот между странами в 2025 г. вырос на 12,5%.

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