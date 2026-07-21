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Канада заявила о плохом качестве воздуха из-за дыма от лесных пожаров в США

Ведомости

Власти канадской провинции Британская Колумбия предупредили, что дым от пожаров в США, возникших из-за «тысяч ударов молний на северо-востоке», приводит к задымлению, так как загрязненный воздух движется на север. Об этом пишет The Guardian.

Предупреждение было выпущено вечером 18 июля. В провинциальной службе по борьбе с лесными пожарами заявили, что источником большей части дыма стали возгорания к югу от канадско-американской границы в штатах Вашингтон и Орегон. Согласно данным Северо-западного межведомственного координационного центра, в обоих штатах зафиксированы 22 крупных пожара. В Британской Колумбии действуют предупреждения о качестве воздуха в Кутеней-Лейке и Крэнбруке, расположенных вдоль юго-восточной границы с США.

Несмотря на то что в США также бушуют лесные пожары, президент Дональд Трамп и республиканцы обвинили Канаду в ненадлежащем тушении пожаров и пригрозили санкциями.

Трамп ввел пошлины в 50% на товары из Канады

Политика / Международные новости

20 июля Трамп подписал три прокламации о введении дополнительных пошлин в 50% на канадские товары с 19 августа. Решение было принято для компенсации ущерба из-за дискриминационного отношения Канады к американской продукции. Устанавливаются пошлины в отношении автотранспорта, алкоголя и молочной продукции.

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