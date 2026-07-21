Канада заявила о плохом качестве воздуха из-за дыма от лесных пожаров в США

Предупреждение было выпущено вечером 18 июля. В провинциальной службе по борьбе с лесными пожарами заявили, что источником большей части дыма стали возгорания к югу от канадско-американской границы в штатах Вашингтон и Орегон. Согласно данным Северо-западного межведомственного координационного центра, в обоих штатах зафиксированы 22 крупных пожара. В Британской Колумбии действуют предупреждения о качестве воздуха в Кутеней-Лейке и Крэнбруке, расположенных вдоль юго-восточной границы с США.