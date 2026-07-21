Месси заявил, что больше не будет играть за сборную Аргентины
Капитан сборной Аргентины по футболу Лионель Месси объявил своим партнерам по команде, что больше не сыграет с ними, сообщил в соцсети X журналист Эрнан Кастильо.
«Вчерашняя речь в раздевалке была эмоциональной, потому что он говорил, что это был его последний матч за сборную», – написал он.
По словам журналиста, это была речь спортсмена по итогам финального матча чемпионата мира 2026 г. Аргентину в дополнительное время обыграла сборная Испании со счетом 0:1.
20 июля национальный видеосервис Rutube (входит в холдинг «Газпром-медиа», ГПМ) подвел итоги трансляций чемпионата мира по футболу 2026 г. Турнир проходил с 11 июня по 19 июля, а суммарное количество просмотров матчей на платформе превысило 40 млн. Самой популярной трансляцией стал финальный матч между сборными Испании и Аргентины, который набрал более 2 млн просмотров. На втором месте по интересу аудитории оказался полуфинал Аргентина – Англия, собравший 1,1 млн просмотров. Наиболее пересматриваемым голом турнира стал мяч Месси в ворота сборной Иордании на групповом этапе.