На круизном лайнере в США почти треть пассажиров заразились норовирусом
На борту круизного лайнера National Geographic Sea Bird произошла новая вспышка норовируса, в результате которой заболели 18 из 62 пассажиров. Об этом сообщил телеканал Fox News.
По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), это уже третья вспышка инфекции на данном судне с начала мая. Для ограничения распространения заболевания экипаж изолировал пассажиров с симптомами и усилил санитарные меры. Процедуры очистки и дезинфекции в соответствии с планом предотвращения и реагирования на вспышки были расширены, уточнили в CDC.
Специалисты пока не установили источник заражения. У заболевших пассажиров были запрошены биологические образцы для проведения исследований. Основными симптомами инфекции стали рвота и боли в животе.
В мае около 1700 пассажиров и членов экипажа круизного лайнера Ambition были изолированы после прибытия судна в Бордо на юго-западе Франции. Причиной стала возможная вспышка гастроэнтерита на борту. Один 90-летний пассажир скончался, еще около 50 человек пожаловались на симптомы заболевания, включая рвоту и диарею. Французские органы здравоохранения временно запретили пассажирам покидать лайнер до завершения медицинских тестов. Первоначально врачи подозревали вспышку норовируса, однако предварительные тесты не подтвердили эту версию.
Вспышка редкого хантавируса на борту круизного лайнера MV Hondius привела к масштабной международной эвакуации пассажиров и карантинным мерам сразу в нескольких странах в мае. Лайнер MV Hondius отправился из Аргентины в апреле. На борту находились 147 человек – 87 пассажиров и 60 членов экипажа. После выявления хантавируса несколько стран начали срочную эвакуацию своих граждан. 2 июля ВОЗ объявила о завершении вспышки хантавируса на лайнере.