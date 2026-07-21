На круизном лайнере в США почти треть пассажиров заразились норовирусом

По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), это уже третья вспышка инфекции на данном судне с начала мая. Для ограничения распространения заболевания экипаж изолировал пассажиров с симптомами и усилил санитарные меры. Процедуры очистки и дезинфекции в соответствии с планом предотвращения и реагирования на вспышки были расширены, уточнили в CDC.