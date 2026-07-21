В Госдуме доработали законопроект о защите граждан от сталкинга

Это не первая попытка провести подобную инициативу через Госдуму. Впервые законопроект был внесен в палату парламента в июле 2024 г., но провалился во втором чтении. Инициатива предполагала штрафы для преследователей. Прошлую инициативу внесли 4 февраля 2026 г. Авторы законопроекта предлагали установить отдельный ФЗ «О противодействии навязчивому преследованию», ввести понятия «навязчивое преследование», «охранный ордер», «преследователь», «лицо, подвергнутое навязчивому преследованию». Сейчас в КоАП РФ нет отдельной статьи о навязчивом преследовании, а действующие положения не охватывают всех форм сталкинга и позволяют вводить запрет на приближение только в рамках уголовного дела.