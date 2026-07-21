В Госдуме доработали законопроект о защите граждан от сталкинга
Депутаты фракции «Новые люди» во главе с Ксенией Горячевой направили на отзыв в правительство доработанный законопроект, предусматривающий меры защиты граждан от навязчивого преследования. Документ находится в распоряжении «Ведомостей».
Обновленная редакция законопроекта определяет навязчивое преследование как систематическую слежку за человеком, ожидание его в местах повседневного пребывания, попытки установить контакт с помощью телефонных звонков, сообщений, переписки или подарков, переданных через третьих лиц. Кроме того, к таким действиям предлагается отнести использование персональных данных жертвы для оформления заказов товаров, работ, корреспонденции и иных услуг от ее имени.
Согласно инициативе, гражданин, подвергшийся сталкингу, сможет обратиться в суд с заявлением о выдаче охранного ордера. Такой документ позволит запретить преследователю приближаться к потерпевшему на установленное расстояние, посещать места его повседневной жизни, а также вступать с ним в контакт любыми способами, включая электронные средства связи.
Это не первая попытка провести подобную инициативу через Госдуму. Впервые законопроект был внесен в палату парламента в июле 2024 г., но провалился во втором чтении. Инициатива предполагала штрафы для преследователей. Прошлую инициативу внесли 4 февраля 2026 г. Авторы законопроекта предлагали установить отдельный ФЗ «О противодействии навязчивому преследованию», ввести понятия «навязчивое преследование», «охранный ордер», «преследователь», «лицо, подвергнутое навязчивому преследованию». Сейчас в КоАП РФ нет отдельной статьи о навязчивом преследовании, а действующие положения не охватывают всех форм сталкинга и позволяют вводить запрет на приближение только в рамках уголовного дела.
Если обновленная редакция будет принята, закон вступит в силу с 1 января 2027 г.