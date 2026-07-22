Лавров: Россия хочет конца войны на Ближнем Востоке
Глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в Маниле заявил, что Россия хочет прекращения американо-иранского конфликта, потому что это влияет на мировую экономику, а Россия – ее часть.
«Очень трудно строить догадки, но у меня ощущение, что продолжение боевых действий не в интересах ни США, ни Ирана. Есть желающие подзуживать каждую из сторон для того, чтобы конфликт продолжался, мы не из их числа», – сказал Лавров (цитата по «Интерфаксу»).
Глава МИДа подчеркнул, что несмотря на наложенные на Россию санкции, большинство государств мира остаются торгово-экономическими и инвестиционными партнерами России. Москва заинтересована в стабильных ценах на энергоносители на мировых рынках, чтобы она могла долгосрочно выстраивать свою экономическую политику.
Лавров добавил, что российская экономика сохраняет открытость для равноправных отношений со всеми странами, которые готовы на таких же условиях сотрудничать. При этом Россия должна делать все, чтобы укреплять суверенитет «в сферах, которые имеют жизненно важное значение для функционирования нашего государства, для обеспечения нужд наших граждан».
19 июня Лавров по итогам переговоров с главой МИД Мадагаскара Алис Ндьяй заявил, что Россия надеется, что подписанный Соединенными Штатами и Ираном меморандум о взаимопонимании поможет избежать возобновления вооруженного противостояния на Ближнем Востоке. Лидеры государств выражали надежду на стабилизацию отношений между Вашингтоном и Тегераном.
В июне запланированные переговоры между США и Ираном в Швейцарии сорвались, и стороны возобновили удары.
20 июля центральное командование ВС США (CENTCOM) в соцсети Х написало, что США начали новый раунд ударов по Ирану. Они направлены на ослабление иранских военных сил, которые используются для атак на коммерческие суда в Ормузском проливе. В свою очередь 22 июля иранские военные атаковали склады боеприпасов и материально-технического обеспечения командного центра сухопутных войск США в казармах Дохи на западе Кувейта.