Лавров: Россия хочет конца войны на Ближнем Востоке

«Очень трудно строить догадки, но у меня ощущение, что продолжение боевых действий не в интересах ни США, ни Ирана. Есть желающие подзуживать каждую из сторон для того, чтобы конфликт продолжался, мы не из их числа», – сказал Лавров (цитата по «Интерфаксу»).