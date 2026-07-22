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Великобритания отозвала дипломатов из Ирана из-за угроз со стороны США

Ведомости

Великобритания приняла решение временно вывести дипломатический персонал из Ирана на фоне ухудшения ситуации с безопасностью в регионе. Об этом заявило министерство иностранных дел королевства.

В МИД Великобритании уточнили, что посольство продолжит работу в удаленном формате.

Ведомство также обновило рекомендации для граждан и призвал отказаться от поездок в Иран. Британцам, уже находящимся в стране, рекомендовали внимательно оценивать риски, поскольку «наличие британского паспорта или связей с Великобританией может стать достаточным основанием для задержания иранскими властями».

22 июля президент США Дональд Трамп заявил о намерении Вашингтона отвечать на любые атаки Ирана против судов в Ормузском проливе ударами по объектам инфраструктуры Исламской Республики. Ответные действия будут применяться в случае каждого удара по гражданскому или иному судну в Ормузском проливе с использованием ракет, беспилотников или других видов вооружений на один мост или электростанцию, в том числе рядом с Тегераном или на его территории.

В этот же день официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи назвал угрозы США нанести удары по ядерным объектам Ирана нарушением международного права. Багаи подчеркнул, что действия США свидетельствуют о враждебности страны к научному прогрессу и технологическому развитию Ирана. Дипломат добавил, что Иран отчитался перед МАГАТЭ о своей ядерной деятельности.

На встрече с президентом Ливана Джозефом Ауном в Белом доме 21 июля Трамп сказал, что США намерены нанести удар по предполагаемому новому ядерному объекту Ирана. Американский лидер добавил: «Мы нанесем удар по любому месту, где они хотя бы думают о ядерном, мы будем бить очень мощно». 20 июля Трамп сообщил, что Иран «многократно» заплатит за каждого погибшего американского военного.

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