Рубио заявил, что обсудил с Лавровым Украину

Как сообщил по итогам переговоров МИД России, Лавров рассказал Рубио о реальном положении дел на фронте, заявил о недопустимости поставок оружия ВСУ и назвал дестабилизирующей политику Европы. При этом он подтвердил готовность России к дипломатическому урегулированию и заверил в приверженности предложениям, выдвинутым на встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже.