Рубио заявил, что обсудил с Лавровым Украину
Госсекретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провели встречу на полях мероприятий АСЕАН в Маниле. Стороны обсудили двусторонние отношения и ситуацию вокруг Украины, сообщил Рубио в соцсети Х.
«Сегодня встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях министерских мероприятий по линии АСЕАН. Мы обсудили отношения между США и Россией, а также ситуацию вокруг Украины», – написал американский госсекретарь.
Переговоры стартовали в 11:54 по местному времени (06:54 мск) на площадке Филиппинского международного конференц-центра и продлились 35 минут. Накануне Лавров заявлял, что планирует обсудить с Рубио заявление президента США Дональда Трампа о возможном приближении урегулирования конфликта на Украине.
Как сообщил по итогам переговоров МИД России, Лавров рассказал Рубио о реальном положении дел на фронте, заявил о недопустимости поставок оружия ВСУ и назвал дестабилизирующей политику Европы. При этом он подтвердил готовность России к дипломатическому урегулированию и заверил в приверженности предложениям, выдвинутым на встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже.