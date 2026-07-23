Песков: Москва фиксирует положительную динамику на спецоперации

В тот же день на полях мероприятий АСЕАН в Маниле прошла встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова и Рубио. Лавров рассказал о реальном положении дел на линии боевого соприкосновения и заявил о недопустимости поставок оружия Киеву и дестабилизирующей политики Европы. При этом министр подтвердил готовность России к политико-дипломатическому урегулированию.