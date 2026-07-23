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Главная / Политика /

Песков: Москва фиксирует положительную динамику на спецоперации

Ведомости

Россия открыта к переговорному процессу по украинскому урегулированию, об этом свидетельствуют комментарии МИДа, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. При этом Кремль отмечает положительную динамику на фронте для России.

«Министерство иностранных дел возобновило нашу позицию о готовности к процессу мирного регулирования. Это действительно так. Мы остаемся открытыми для переговорного процесса», – сказал представитель Кремля.

При этом он подчеркнул, что в условиях подстрекательства Украины на продолжение конфликта со стороны европейских стран Россия также продолжает спецоперацию.

Главные заявления Рубио о необходимости новых идей по миру на Украине

Политика / Международные отношения

23 июля госсекретарь США Марко Рубио заявил, что для урегулирования конфликта на Украине необходимы новые идеи и предложения. По его словам, американская сторона готова сыграть конструктивную роль в достижении мира.

В тот же день на полях мероприятий АСЕАН в Маниле прошла встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова и Рубио. Лавров рассказал о реальном положении дел на линии боевого соприкосновения и заявил о недопустимости поставок оружия Киеву и дестабилизирующей политики Европы. При этом министр подтвердил готовность России к политико-дипломатическому урегулированию.

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