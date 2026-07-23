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Дональд Трамп назвал дату визита Си Цзиньпина в США

Ведомости

Председатель КНР Си Цзиньпин посетит Соединенные Штаты 24 сентября. Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время мероприятия Белого дома, посвященного развитию энергетической инфраструктуры для искусственного интеллекта, передает Reuters.

По словам Трампа, предстоящие переговоры будут посвящены вопросам развития искусственного интеллекта.

6 июля американский лидер в ходе общения с журналистами в Белом доме уже говорил, что ожидает визита лидера КНР 24 сентября. По его словам, эта дата совпадает с проведением сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке: сам Трамп планирует выступить там 22 сентября. Агентство отмечает, что обычно в это время президент США проводит в городе несколько дней для встреч с другими мировыми лидерами.

В мае главы США и Китая уже встречались в Пекине. Встреча проходила за закрытыми дверями и продолжалась более 2-х часов. В числе тем для разговора были торговое перемирие, война в Иране и продажа США оружия Тайваню. Си говорил, что торговые делегации США и Китая провели продуктивные переговоры. Си также назвал тайваньский вопрос наиважнейшим в китайско-американских отношениях. Глава Белого дома же заявил, что они с Си «давно знакомы», и назвал его «великим лидером».

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