Дональд Трамп назвал дату визита Си Цзиньпина в США

В мае главы США и Китая уже встречались в Пекине. Встреча проходила за закрытыми дверями и продолжалась более 2-х часов. В числе тем для разговора были торговое перемирие, война в Иране и продажа США оружия Тайваню. Си говорил, что торговые делегации США и Китая провели продуктивные переговоры. Си также назвал тайваньский вопрос наиважнейшим в китайско-американских отношениях. Глава Белого дома же заявил, что они с Си «давно знакомы», и назвал его «великим лидером».