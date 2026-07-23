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Силы ПВО Кувейта отражают ракетную атаку

Ведомости

Системы противовоздушной обороны (ПВО) Кувейта отражают атаку с применением ракет и беспилотников. Об этом сообщил генеральный штаб кувейтской армии в социальной сети X.

Военные также уточнили, что звуки взрывов, которые могут слышать жители страны, связаны с работой средств противовоздушной обороны по перехвату атакующих целей.

23 июля Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что иранские военные ударили по военным базам США в Кувейте и Катаре. По данным представителей армии Ирана, поражены места дислокации складов с боеприпасами в столице Катара Дохе, топливные резервуары на базе Али аль-Салем (Кувейт) и склад с боеприпасами на базе Арифджан (Кувейт).

В этот же день военные США завершили новый раунд атак на Иран. Удары наносятся 12-ю ночь подряд. По данным Центрального командования страны, очередной удар по Исламской Республике был нанесен 23 июля в 06:30 мск. Американские войска атаковали морские силы Ирана, хранилища ракет и беспилотников, позиции берегового наблюдения и средства ПВО. В командовании отметили, что удары «еще больше снижают способность Ирана атаковать гражданских моряков и коммерческие суда».

22 июля иранская армия также атаковала склады боеприпасов и материально-технического обеспечения командного центра сухопутных войск США в казармах Дохи на западе Кувейта. При ударах использовались беспилотники. Атаки совершались в рамках 21-го этапа операции «Молния».

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