SpaceX перенесла запуск Starship на 24 июля из-за погодных условий
Американская компания SpaceX перенесла очередной испытательный запуск сверхтяжелой ракеты-носителя с прототипом космического корабля Starship. Новая дата старта назначена на 24 июля, сообщила компания в социальной сети X.
Как уточнили в компании, 13-й испытательный полет Starship перенесен из-за погодных условий.
Первоначально SpaceX рассчитывала провести старт 16 июля, но попытка была отменена непосредственно перед запуском. Глава компании Илон Маск тогда сообщил, что причиной автоматической отмены стали проблемы с запуском части двигателей, которые не сработали в необходимый момент.
23 мая в Техасе прошел 12-й летный тест Starship. Это был первый запуск полностью обновленной версии корабля Starship V3 и ускорителя Super Heavy V3, оснащенных новыми двигателями Raptor 3. Старт, в отличие от предыдущих попыток, впервые проводился с площадки Pad 2. Запуск прошел штатно: первая ступень (Super Heavy) зажгла все 33 двигателя и поднялась над Мексиканским заливом, несмотря на отключение одного из Raptor 3 в процессе подъема. После успешного разделения ступеней корабль Starship продолжил полет в космос, потеряв по пути один из вакуумных двигателей, но продемонстрировав способность выходить на расчетную траекторию даже с неработающими агрегатами.
На завершающем этапе Starship вошел в плотные слои атмосферы, собрав данные о работе теплозащитного экрана и прочности конструкции. Корабль намеренно подвергли запредельным нагрузкам, имитируя траекторию возврата к месту старта, после чего он управляемо приводнился в Индийском океане. В компании назвали полет важным шагом к созданию полностью многоразовой системы для лунных и марсианских миссий.
В феврале SpaceX запросила разрешение на запуск до 1 млн спутников на орбиту Земли для реализации нового масштабного проекта Маска по размещению космических дата-центров. Система, которую планируется выводить на орбиту с помощью многоразовой ракеты Starship, должна стать более дешевой и экологичной альтернативой наземным дата-центрам.