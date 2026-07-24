SpaceX перенесла запуск Starship на 24 июля из-за погодных условий

23 мая в Техасе прошел 12-й летный тест Starship. Это был первый запуск полностью обновленной версии корабля Starship V3 и ускорителя Super Heavy V3, оснащенных новыми двигателями Raptor 3. Старт, в отличие от предыдущих попыток, впервые проводился с площадки Pad 2. Запуск прошел штатно: первая ступень (Super Heavy) зажгла все 33 двигателя и поднялась над Мексиканским заливом, несмотря на отключение одного из Raptor 3 в процессе подъема. После успешного разделения ступеней корабль Starship продолжил полет в космос, потеряв по пути один из вакуумных двигателей, но продемонстрировав способность выходить на расчетную траекторию даже с неработающими агрегатами.