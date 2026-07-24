IRIB: США ударили по танкеру, заподозрив его в транспортировке иранского газа
Американские военные атаковали танкер, заподозрив его в транспортировке иранского газа. Об этом сообщило IRIB со ссылкой на осведомленный источник.
Судно со сжиженным газом направлялось в регион со стороны Оманского залива. Военные США ударили по танкеру двумя ракетами, повредив машинное отделение. Погибли два человека.
Глава генштаба вооруженных сил Ирана генерал Али Абдоллахи заявил, что Тегеран будет уничтожать по одному американскому военнослужащему за каждого погибшего от ударов США иранца.
24 июля Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил, что в Иордании и Ираке были атакованы американские базы. Иранские военные уничтожили несколько истребителей и систему ПВО Patriot. 23 июля иранские военные поразили места дислокации складов с боеприпасами на базе в столице Катара Дохе, топливные резервуары на базе Али аль-Салем (Кувейт) и склад с боеприпасами на базе Арифджан (Кувейт).
В ночь на 23 июля военные США нанесли новый удар по Ирану. Американские войска атаковали морские силы Ирана, хранилища ракет и беспилотников, позиции берегового наблюдения и средства ПВО. В командовании отметили, что удары «еще больше снижают способность Ирана атаковать гражданских моряков и коммерческие суда». На Ближнем Востоке находятся более 50 000 военных США.