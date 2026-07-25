Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.11,479-0,81%BRZL1 262+3,1%AVAN533-0,37%IMOEX2 165,54+0,96%RTSI874,26+1,44%RGBI114,99+0,53%RGBITR771,57+0,61%
Главная / Политика /

Орбан процитировал Чернышевского по-русски в своей речи о положении Венгрии

Ведомости

Бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, комментируя ситуацию в стране, процитировал на русском языке название романа Николая Чернышевского «Что делать?», сообщает «РИА Новости».

В рамках ежегодного выступления в городе Бэиле-Тушнад (Румыния) Орбан поставил вопрос о необходимых мерах по восстановлению привычного жизненного уклада для венгров. В заключительной части речи он привел на русском языке цитату из произведения Чернышевского.

«И вопрос в том, что же нам делать, чтобы вернуть Венгрии ее форму жизни, чтобы мы, венгры, могли чувствовать себя дома», – сказал экс-премьер. «Или: что делать?» – добавил Орбан на русском языке.

Орбан заявил, что после смены власти жизнь в Венгрии теперь определяют не внутри страны, а из Брюсселя, Калифорнии и Польши. При этом большая часть электората партии «Тиса» находится в экономической эйфории и верит в улучшение, надеясь на меньшую нагрузку и большие доходы. Но, по мнению экс-премьера, они видят не реальность, а иллюзию, принимая фэнтези за документальную картину.

Как западные СМИ оценивают поражение Орбана на выборах в Венгрии

Политика / Международные новости

Партия «Тиса» победила на парламентских выборах 12 апреля, получив 141 из 199 мест, что обеспечило ей конституционное большинство в две трети голосов. По итогам выборов премьер-министр Виктор Орбан потерял свой пост.

8 июля премьер-министр страны Петер Мадьяр перед началом заседания лидеров стран НАТО в Анкаре заявил, что новое правительство Венгрии не намерено поставлять вооружение Украине, но при этом сохранит гуманитарную поддержку Киева. В апреле премьер-министр Венгрии сообщил, что поддерживает решение не участвовать в предоставлении Украине кредита на 90 млрд евро, ранее заблокированного правительством Виктора Орбана.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте