Орбан процитировал Чернышевского по-русски в своей речи о положении Венгрии
Бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, комментируя ситуацию в стране, процитировал на русском языке название романа Николая Чернышевского «Что делать?», сообщает «РИА Новости».
В рамках ежегодного выступления в городе Бэиле-Тушнад (Румыния) Орбан поставил вопрос о необходимых мерах по восстановлению привычного жизненного уклада для венгров. В заключительной части речи он привел на русском языке цитату из произведения Чернышевского.
«И вопрос в том, что же нам делать, чтобы вернуть Венгрии ее форму жизни, чтобы мы, венгры, могли чувствовать себя дома», – сказал экс-премьер. «Или: что делать?» – добавил Орбан на русском языке.
Орбан заявил, что после смены власти жизнь в Венгрии теперь определяют не внутри страны, а из Брюсселя, Калифорнии и Польши. При этом большая часть электората партии «Тиса» находится в экономической эйфории и верит в улучшение, надеясь на меньшую нагрузку и большие доходы. Но, по мнению экс-премьера, они видят не реальность, а иллюзию, принимая фэнтези за документальную картину.
Партия «Тиса» победила на парламентских выборах 12 апреля, получив 141 из 199 мест, что обеспечило ей конституционное большинство в две трети голосов. По итогам выборов премьер-министр Виктор Орбан потерял свой пост.
8 июля премьер-министр страны Петер Мадьяр перед началом заседания лидеров стран НАТО в Анкаре заявил, что новое правительство Венгрии не намерено поставлять вооружение Украине, но при этом сохранит гуманитарную поддержку Киева. В апреле премьер-министр Венгрии сообщил, что поддерживает решение не участвовать в предоставлении Украине кредита на 90 млрд евро, ранее заблокированного правительством Виктора Орбана.