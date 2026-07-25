Орбан процитировал Чернышевского по-русски в своей речи о положении Венгрии

Орбан заявил, что после смены власти жизнь в Венгрии теперь определяют не внутри страны, а из Брюсселя, Калифорнии и Польши. При этом большая часть электората партии «Тиса» находится в экономической эйфории и верит в улучшение, надеясь на меньшую нагрузку и большие доходы. Но, по мнению экс-премьера, они видят не реальность, а иллюзию, принимая фэнтези за документальную картину.