Новый главком ВСУ Драпатый начал аудит в украинской армии
Новый главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый объявил о начале аудита. Об этом он сообщил в соцсети Х.
По его словам, цель состоит в том, чтобы оценить реальное положение дел в каждой военной части. Драпатый подчеркнул, что «никаких неприкасаемых не будет». За нарушения, служебную халатность или злоупотребление полномочиями каждый понесет ответственность, пригрозил главком ВСУ.
22 июля президент Украины Владимир Зеленский официально освободил Александра Сырского от должности главнокомандующего ВСУ, назначив на этот пост Драпатого. О смене руководства в военной сфере страны украинский лидер сообщил днем ранее. По его словам, в дальнейшем планируется определить, «каким образом должна быть обновлена структура генерального штаба вооруженных сил Украины».
23 июля Драпатый в интервью украинским СМИ заявил, что жители России – «нация, которая не имеет права на существование». Население Донбасса он назвал «отрыжкой Советского Союза», отметив, что они якобы хотят не работать, а «халявы».
На следующий день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Драпатый «ответит за свои слова» о россиянах. По его словам, главком и подобные ему люди будут до конца не давать никому из представителей Киева подписать мирное решение.