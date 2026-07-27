Пушков: Россия вступила в «ледяную войну» с Европой

«Считаю, что мы вступили в длительный период конфликта с Европой. Это – вторая холодная война, но более интенсивного типа, чем прежняя. Я ее называю "ледяной войной", поскольку наши нынешние отношения с Западом гораздо хуже, чем были в первую холодную войну», – сказал он.