Пушков: Россия вступила в «ледяную войну» с Европой
Между Россией и Европой идет вторая холодная война, которую можно назвать «ледяной» из-за ее большей интенсивности в сравнении с предыдущим конфликтом, заявил ТАСС председатель комиссии СФ по информполитике Алексей Пушков.
«Считаю, что мы вступили в длительный период конфликта с Европой. Это – вторая холодная война, но более интенсивного типа, чем прежняя. Я ее называю "ледяной войной", поскольку наши нынешние отношения с Западом гораздо хуже, чем были в первую холодную войну», – сказал он.
По словам Пушкова, в предыдущий период Россия и Европа имели контакты, проводили серьезные переговоры и соблюдали договоренности. Он напомнил, что в те годы также были кризисы – карибский, вьетнамский, ближневосточные, но страны все равно сохраняли взаимодействие, «понимание необходимости взаимодействовать ради безопасности», заключил сенатор.
22 июля издание Politico сообщило, что переговоры среди европейских стран об антироссийских рестрикциях осложняются из-за разногласий между странами блока и защиты ими собственных экономических интересов. По данным газеты, ЕС столкнулся с нехваткой «простых целей» для новых ограничений. «Больше нет низко висящих плодов. После 20 пакетов вы сталкиваетесь с интересами отдельных стран, поэтому приходится искать баланс», – заявил один из европейских дипломатов.
23 июля Евросоюз согласовал основные положения нового 21-го пакета санкций в отношении России. В их числе – заморозка на год ценового потолка для слушающихся ЕС покупателей российской нефти на действующей отметке в $44,1/барр., «чтобы российская военная машина не извлекала пользу из рыночных шоков», сказала председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен. Кроме того, ЕК согласовала санкции против очередной группы российских банков, криптобирж, новые санкции против Мосбиржи и предприятий оборонной промышленности.